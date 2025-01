Formazione continua, così nasce una biofactory nel cuore del Lazio

7 Gennaio 2025

​ FROSINONE (ITALPRESS) – Cambiare la cultura aziendale per diventare una biofactory. Cartiere di Guarcino è una società del Gruppo Neodecortech – con sede nel Lazio – che produce carta decorativa e per l’industria dei pavimenti. L’azienda sta realizzando i suoi obiettivi anche grazie ai corsi di Fondimpresa, il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori, nato da un accordo tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. I piani formativi hanno toccato aspetti ambientali, sociali e di governance.

abr/mrv