Forum Cernobbio, 270 mld di investimenti per decarbonizzare al 2050

7 Settembre 2024

​ CERNOBBIO (ITALPRESS) – Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall’UE al 2050 le città italiane possono giocare un ruolo centrale. Attivando opportune leve tecnologiche, con un investimento di 270 miliardi di euro complessivi (fino al 2050), poco più di 10 miliardi di euro l’anno, le città possono essere rese più efficienti, migliorando anche la qualità della vita dei cittadini. Alla 50ma edizione del Forum Ambrosetti di Cernobbio, TEHA Group, A2A, con il contributo scientifico di ASvisS hanno presentato uno studio dal titolo: “Sostenibilità urbana. Decarbonizzazione, elettrificazione e innovazione: opportunità e soluzioni per città future-fit”.

