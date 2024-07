Froggy, da Bayer un supporto per i pazienti affetti da emofilia

18 Luglio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Uno strumento ideato per facilitare l’autoinfusione nei pazienti affetti da emofilia. Si tratta di Froggy, lanciato da Bayer, che risponde alla necessità di coloro che devono sottoporsi a iniezioni con più siringhe contemporaneamente.

xh7/mgg/gsl