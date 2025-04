Fumarola “Necessario rinnovare i contratti pubblici e privati”

30 Aprile 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Le parole del presidente Mattarella ci invitano a fare sempre di più, noi abbiamo un problema di salari, non abbiamo un problema di quantità ma di qualità del lavoro, l’esigenza di alzare i salari è sotto gli occhi di tutti, lo si può fare aumentando la produttività redistribuendola sulle buste paga, lo si può fare rinnovando tutti i contratti pubblici e privati”.

Lo ha detto Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl, a margine dell’evento celebrativo del 75mo anniversario della fondazione del sindacato.

