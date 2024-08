Furlani “È l’era di Tentoglou, spero poi arrivi la mia”

7 Agosto 2024

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il giorno dopo l’incredibile bronzo nel salto in lungo ai Giochi di Parigi, Mattia Furlani viene celebrato a Casa Italia. “Quanto ho dormito? Parecchio, ieri ho dato talmente tanto che ero distrutto”, sorride il 19enne azzurro.

