Gargaro “Recuperate 600 opere d’arte”

28 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Oggi presentiamo il recupero di 600 opere d’arte dagli Stati Uniti che sono il frutto della collaborazione e della Cooperazione internazionale con le autorità giudiziarie statunitensi, con le polizie federali statali, sempre degli Stati Uniti. Si tratta di opere che risalgono all’ottavo secolo avanti Cristo fino al secondo secolo dopo Cristo per un valore approssimativo di 60 milioni di euro”. Lo ha detto il generale Francesco Gargaro, Comandante del TPC, a margine della conferenza stampa sulla presentazione delle opere d’arte. “Noi abbiamo un sistema unico al mondo che monitorizza web e social media 24 ore su 24 ” ha aggiunto “e poi effettua il collegamento con la banca dati dei beni rubati, trafugati, il cui numero corrisponde a circa un milione e 300 opere. Con gli Stati Uniti c’è stata un’ottima collaborazione e i risultati ai vedono oggi”.

