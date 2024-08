Giubileo, Aurigemma “Siamo pronti, offriremo i servizi al meglio”

22 Agosto 2024

​ RIMINI (ITALPRESS) – “Noi siamo pronti. C’è una collaborazione molto stretta a livello istituzionale tra i vari enti, siamo pronti ad accogliere questo anno che è sicuramente un anno di riflessione, accoglienza e integrazione. Penso che saremo in grado di offrire al meglio i servizi per i milioni di turisti che verranno in questo anno giubilare”. Così il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, a margine del Meeting di Rimini.

