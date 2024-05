Giustizia, Tajani “Con la riforma finalmente un processo più giusto”

29 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Grazie a un grande lavoro di squadra il Governo ha approvato la riforma della giustizia. Toccherà al Parlamento dire l’ultima parola, ma si corona il sogno di Berlusconi per i cittadini italiani: finalmente ci sarà un processo giusto, dove l’accusa e la difesa avranno gli stessi poteri, e sarà innalzato il ruolo del giudice, che sarà veramente al di sopra delle parti. Nessuna scelta contro i magistrati, anzi, è una riforma che esalta il ruolo del magistrato”. Lo dice il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un video sui social.

sat/gsl (Fonte video: ufficio stampa Antonio Tajani)