Green Deal, Pichetto “Gli obiettivi non sono in discussione”

6 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ NAPOLI (ITALPRESS) – “Per il Green Deal ci sono alcune correzioni da fare che non mettono in discussione l’obiettivo finale, ma che hanno il significato dell’adattamento alle varie condizioni nazionali”. Lo dice il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parlando con i giornalisti a Napoli, a margine della chiusura della campagna elettorale di Forza Italia per le Europee.

xc9/sat/gsl