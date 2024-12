Il commiato di Letta dalla Camera “No alla polarizzazione estrema”

20 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Non inseguiamo il peggio che la polarizzazione estrema sta da tempo sviluppando nelle nostre democrazie europee e occidentali. Polarizzazione ed estremismo, disprezzo reciproco, disconoscimento del ruolo degli uni e degli altri, insulti e fake news. Un panorama da incubo che fa del male a tutti e di cui l’Europa e i suoi Paesi, Italia compresa, soffre sempre di più”. Così il deputato del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla Camera in occasione del voto sulle sue dimissioni. L’Aula della Camera ha accettato le dimissioni di Letta con 204 voti favorevoli, 63 contrari e un astenuto. Al posto dell’ex premier ed ex segretario del Pd è stata proclamata deputata Rosanna Filippin.

sat/gtr

(Fonte video: Camera dei deputati)