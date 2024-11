Il genio di Milano alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo

22 Novembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 23 novembre al 16 marzo, nel suo museo di Milano delle Gallerie d’Italia, la mostra Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento a cura di Marco Carminati, Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti e Paola Zatti, che racconta come il capoluogo lombardo sia stato da sempre luogo di innovazione anche in campo storico-artistico.

