Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Casa Italia a Parigi

1 Agosto 2024

Your browser does not support the video tag.

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita a Casa Italia Parigi 2024. Accolta dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, dal Segretario Generale del Coni e Capo Missione azzurro Carlo Mornati e dall’Ambasciatrice d’Italia a Parigi Emanuela D’Alessandro, e salutata poi dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la Premier ha osservato alcune delle mostre in esposizione e la zona riservata a Milano Cortina 2026, accompagnata dall’Amministratore Delegato Andrea Varnier. Poi Meloni si è spostata nella zona di Casa Italia che ospita l’elmo di Scipio, presidiato dai corazzieri. Successivamente il Presidente del Consiglio ha pranzato con gli atleti dell’Italia Team: i campioni olimpici del nuoto Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, le Fate della ginnastica artistica Giorgia Villa, Elisa Iorio, Angela Andreoli, medaglia d’argento a Parigi 2024 nel concorso generale a squadre, il bronzo della sciabola a Parigi 2024 Luigi Samele e i compagni Luca Curatoli, Pietro Torre e Michele Gallo e la nazionale di triathlon composta da Alice Betto, Bianca Seregni, Gianluca Pozzatti, Alessio Crociani e Verena Steinhauser. Meloni ha ricevuto in dono una felpa dell’Italia Team. Nicolò Martinenghi, che oggi festeggia il suo compleanno, ha invece ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare cromatico del Tricolore Italiano.

eb/gm

(fonte video: tv.Italiateam.sport)