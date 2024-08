Imprese, Banca Ifis e Triadi insieme per misurare l’impatto sociale

21 Agosto 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo creato un’infrastruttura replicabile e scalabile di misurazione del proprio impatto sociale, al fine di valorizzarlo e coprire il bisogno generalmente insoddisfatto di tenerne traccia”. Così Irene Bengo, Ceo di Triadi, società benefit e spin-off del Politecnico di Milano, ospite di Focus ESG, format tv dell’Italpress.

