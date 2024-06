Imprese, Fontana “Responsabilità sociale è principio guida”

28 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Sono onorato di ricevere questo premio. La nostra impresa è molto attenta alla responsabilità sociale, non solo ai nostri lavoratori ma anche al territorio”. Lo afferma Sergio Fontana, amministratore delegato di Farmalabor e presidente di Confindustria Puglia, che ha ricevuto il Premio “Donato Menichella” nella categoria “Mecenatismo Imprenditoriale Culturale”.

