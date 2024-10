In Calabria sequestro di beni per 1,2 milioni

25 Ottobre 2024

​ CATANZARO (ITALPRESS) – CATANZARO (ITALPRESS) – I militari del Servizio Centrale I.C.O. e dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Catanzaro e Cosenza stanno eseguendo un Decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura di Catanzaro-Direzione Distrettuale Antimafia. Sequestrate 2 unità immobiliari e 2 imprese con relativi patrimoni aziendali, comprendenti numerosi appezzamenti di terreno, motoslitte, quad e rapporti bancari, per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di

euro, riconducibili ad una persona ipotizzata come contigua al gruppo mafioso “Patitucci”, e che rientrerebbe nella categoria dei soggetti connotati da “pericolosità qualificata”.

Ciò in considerazione del suo coinvolgimento nei procedimenti penali, convenzionalmente denominati “Reset”, che ha riguardato l’organizzazione operante a Cosenza e territori limitrofi, e “Gentleman II”, che ha interessato un sodalizio dedito al narcotraffico operante nella sibaritide, nei quali, rispettivamente, sono stati ipotizzati i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di cessione di sostanze stupefacenti nel periodo compreso tra l’anno 2012 e il 2022.

