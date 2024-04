In forte crescita il cicloturismo

8 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Cresce la voglia di cicloturismo in Italia. E’ quanto emerge dal rapporto “Viaggiare con la bici 2024”, realizzato da Istituto nazionale ricerche turistiche e Legambiente e presentato a Bologna. Questa tendenza positiva, pur con gli inevitabili alti e bassi tipici di un fenomeno in consolidamento, ha trovato conferma negli ultimi anni: l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio restituisce la stima di oltre 56 milioni di presenze cicloturistiche nel 2023, il 6,7% di quelle complessive

registrate in Italia. Il cicloturismo rappresenta oramai una voce importante del fatturato del settore, con un impatto economico diretto stimabile in oltre 5 miliardi al 2023, in crescita del 35% sul 2022 e del 19% sul 2019. Il cicloturista spende in media 95 euro al giorno per l’acquisto di beni e servizi, un importo che per gli stranieri sale a 104 euro: cifre che appaiono rilevanti, se consideriamo che la spesa media giornaliera del totale dei turisti in visita nel Belpaese è pari a 59 euro. La domanda turistica è sempre più caratterizzata dal desiderio di vivere momenti ed esperienze a forte impatto emotivo, e in questo contesto il cicloturismo è uno dei segmenti a forte trend di crescita.

