In Francia i genitori fanno causa a TikTok

8 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – In Francia 7 famiglie di adolescenti si sono unite in una causa contro TikTok per i contenuti che istigano gli adolescenti al suicidio e all’autolesionismo. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio.

fsc/gtr