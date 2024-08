In Italia è boom di occupati under 25

9 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – È boom di occupati under 25, anche se in Italia la partecipazione dei giovani al lavoro ha ancora margini di miglioramento rispetto al resto d’Europa. Tra il 2021 e il 2023, su 1 milione 26mila posti di lavoro in più, circa 439 mila hanno riguardato giovani con meno di 35 anni. Sono alcuni dei risultati che emergono da una nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. L’occupazione giovanile ha registrato un tasso di crescita dell’8,9%, doppio rispetto a quello generale. E a salire sono stati soprattutto gli under 25, con un saldo di 169 mila occupati in più e un tasso di crescita del 16,7%.

