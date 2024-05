In Italia sempre più turisti dal Medio Oriente

8 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022, i viaggiatori dal Medio Oriente verso l’Italia sono aumentati del 164% sull’anno precedente e del 47% sul 2019. La maggior parte dei flussi turistici proviene dagli Emirati Arabi Uniti, con un’incidenza del 32% sul totale e una crescita dell’82% sul 2021. E’ quanto reso noto da ENIT alla fiera ATM, Arabian Travel Market, a Dubai.Un meeting internazionale fondamentale per creare nuove sinergie e partnership con operatori turistici, agenzie di viaggio e investitori internazionali interessati a sviluppare progetti turistici in Italia.

