Incendi, conclusa la missione dei Vigili del Fuoco in Grecia

20 Agosto 2024

​ ANCONA (ITALPRESS) – È terminato il rientro del contingente dei 32 vigili del fuoco che ha operato dal 13 agosto in Grecia per i numerosi incendi boschivi che hanno interessato una parte del Paese ellenico: con lo sbarco nel porto di Ancona si è conclusa la missione internazionale in Attica.

pc/gsl