Incendi in Grecia, in azione anche due Canadair inviati dall’Italia

14 Agosto 2024

​ ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Anche due Canadair dall’Italia impegnati nel contrasto all’emergenza incendi boschivi in Grecia. Nella clip dei Vigili del Fuoco le attività operative sull’area di Maratona, nell’Attica orientale.

sat/gtr