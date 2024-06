Incendio alla discarica di Bellolampo a Palermo, le immagini

18 Giugno 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Si sono concluse le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato alla settima vasca della discarica di Bellolampo a Palermo. Personale dei Vigili del Fuoco e personale dell’azienda RAP, con l’ausilio dei mezzi movimento terra, della stessa ditta, hanno provveduto ad estinguire i vari focolai d’incendio ricoprendo con terra i rifiuti. Intervenuto sul posto personale dell’ARPA Sicilia per le valuatazione dell’aria. Anche il personale NBCR è presente sul posto per effettuare i rilevamenti campali di competenza.

pc/gtr

(Fonte video: Vigili del Fuoco)