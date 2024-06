Incendio in un capannone a Reggio Calabria, le immagini

30 Giugno 2024

​ REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Incendio a Reggio Calabria, in un capannone industriale adibito a deposito di materiale elettrico nella zona sud della città. Impegnate nelle operazioni di spegnimento le squadre dei vigili del fuoco. Fiamme sotto controllo, evacuate 40 famiglie residenti nelle vicine palazzine.

mgg/