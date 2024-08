Incendio nel casertano, evacuate tre abitazioni

14 Agosto 2024

​ CASERTA (ITALPRESS) – Incendio DI sterpaglie a Capua in località Sant’Angelo in Formis,. i

Vigili del fuoco sono intervenuti con 4 squadre, 1 elicottero Erickson S-64 e 1 elicottero Drago. Evacuate 3 abitazioni minacciate dalle fiamme.

