Insegnanti di sostegno, Anief chiede di stabilizzare gli organici

4 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Per garantire il diritto allo studio e la continuità didattica in materia di sostegno è necessario stabilizzare gli organici, assumere tutti gli specializzati e formare i precari. Ne è convinto il sindacato della scuola Anief, come evidenzia il presidente Marcello Pacifico in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in programma il 7 maggio.

mgg/gtr (fonte video: Anief)