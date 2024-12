Interventi per il Giubileo, Gualtieri inaugura Piazza Risorgimento

20 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “È un risultato straordinario. Siamo grati a tutti quelli che l’hanno reso possibile. È stato un lavoro di squadra. Grazie ai romani per la pazienza penso siano stati ripagati da una piazza più bella e confortevole”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione dell’inaugurazione di Piazza Risorgimento. “Diventerà ancora più bella via via che tutti gli arredi saranno installati e le piante cresceranno – aggiunge -. Sarà una piazza verde ispirata all’ambiente e alla socialità. Due principi coerenti con lo spirito del Giubileo”. xl5/vbo/gt