Ita-Lufthansa, Troncone (AdR) “Fusione nell’interesse degli europei”

15 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – La possibile fusione tra Ita Airways e Lufthansa “significa molto per il Paese e per l’Europa, nonostante i dubbi che la Commissione solleva. Questo è un deal che va nell’interesse degli europei perché va nella direzione di costruire dei player più robusti in un mercato globale in cui i grandi colossi statunitensi, e quelli emergenti, faranno sentire la propria”. A dirlo Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, a margine dell’inaugurazione di “Airport in the city” alla stazione Termini.

