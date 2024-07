Ita-Lufthansa, Troncone “Aeroporto Fiumicino sempre più competitivo”

3 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – La fusione tra Ita Airways e Lufthansa “avverrà in forte sinergia con lo scalo della Capitale, negli anni confermato il migliore d’Europa. Roma Fiumicino sarà sempre più competitivo nello scacchiere europeo”. Lo afferma Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma.

