Italia-Francia, a Milano la terza edizione di Grand Prix Innovation

2 Dicembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) -Promuovere l’innovazione e facilitare lo scambio di idee e la contaminazione tra gli ecosistemi italiano e francese. Questo l’obiettivo della terza edizione del Grand Prix Innovation, organizzata da CCI France Italie e ospitata a Milano, a Palazzo Mezzanotte. Nuove aziende da tutta Italia hanno esposto le loro invenzioni nei settori più disparati: dalla robotica all’automotive, passando per il campo tessile e agroalimentare, imprenditori giovanissimi hanno presentato il loro operato sotto gli occhi di addetti ai lavori e non solo.

