Jakala, Inserra “Aziende farmaceutiche vivono profonda trasformazione”

24 Ottobre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Oggi le aziende farmaceutiche stanno vivendo una trasformazione che le sta portando da un concetto più tradizionalista, prodotto-centrico, fortemente centrato sul brand, a un approccio molto più customer-centrico, che quindi implica l’innovazione, l’aumento di efficacia dei dialoghi che l’azienda farmaceutica ha con i propri stakeholder”. Lo dice Armando Inserra, Head of Pharma di Jakala, a margine dell’evento “La Customer Experience nel mondo Pharma Retail”, che si è svolto a Milano.

