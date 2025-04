KSM, Basile “Gruppo in crescita, obiettivo quotazione in Borsa”

28 Aprile 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è quello della quotazione in Borsa nel futuro dell’azienda”. Lo afferma Filippo Basile, membro del Consiglio di Amministrazione di KSM Group, in un’intervista all’Italpress.

“L’azienda ha già un respiro nazionale, intendiamo farla crescere ancora e consolidarla”, spiega.

sat/gtr