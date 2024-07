La Guardia di Finanza sequestra 356 tonnellate di miele irregolare

23 Luglio 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza ha sequestrato 356 tonnellate di miele irregolare, evitando che prodotti di bassa qualità finissero sul mercato italiano per un controvalore commerciale superiore a un milione di euro. Gli esiti delle attività eseguite hanno portato a rilevare violazioni amministrative, con il sequestro di miele proveniente da Argentina, Brasile, Cina, Regno Unito, Romania, Spagna, Ucraina e Ungheria. (ITALPRESS)

trl/gsl