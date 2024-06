La Panda diventa Grande

21 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – La Panda non è a rischio estinzione, anzi il listino Fiat a breve sarà invaso di nuovi modelli. La versione che vediamo oggi sulle strade continuerà ad essere prodotta a Pomigliano d’Arco fino al 2030, compresa la nuova versione ibrida Pandina. Dall’11 luglio sarà in commercio anche la Grande Panda, che a differenza della Grande Punto lanciata nel 2005, sarà prodotta all’estero, in Serbia nell’impianto di Kragujevac, dove ultimamente veniva assemblata la 500L e dove sono presenti tutti i fornitori italiani del gruppo con stabilimenti ad hoc. Non sarà quindi Made in Italy, ma certamente è stata concepita a Torino al centro stile di Mirafiori.

