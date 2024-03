La parità di genere nella sanità in un convegno a Palermo

Marzo 8, 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – La parità di genere e il ruolo professionale della donna in sanità. Questi i temi al centro del convegno “‘Salute, cultura, società, diritti: donne a confronto” che si è tenuto nell’aula Maurizio Ascoli del Policlinico di Palermo

