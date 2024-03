La radio è una figata, ma farla lo è ancora di più!

29 Marzo 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Quest’anno ricorrono i 100 anni della radio italiana e il 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi. La radio è importante e lo ha detto anche Amadeus ai microfoni di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, a Sanremo 2024: “La radio è una maestra, ti insegna a parlare, a improvvisare, a relazionarti. Chi fa radio può avere una marcia in più, qualsiasi cosa faccia nella vita”.

