La Regione Puglia a Smau Milano per valorizzare i talenti

30 Ottobre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Attrarre e valorizzare talenti. Questa la filosofia della Regione Puglia presente a Smau Milano con 10 start-up selezionate dopo una call pubblica con 39 realtà pugliesi partecipanti.

#mareAsinistra è la strategia di attrazione e valorizzazione delle risorse finalizzata a rafforzare l’evoluzione della condizione dei giovani della Regione, quali portatori di competenze, valori, energie e talento e ad attrarre sul territorio talenti tecnologici e creativi internazionali.

