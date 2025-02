La Russa “Condannare con fermezza attacchi a Mattarella”

18 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Nel respingere e condannare con fermezza – sia nel metodo che nel merito – le inaccettabili parole di Maria Zakharova è altresì sentito e doveroso da parte mia rinnovare piena solidarietà e vicinanza al presidente della Repubblica, custode dei valori democratici della nostra Patria”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa in apertura dei lavori in Aula al Senato.

ads/mrv (Fonte video: Senato)