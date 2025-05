La salute della pelle passa anche dalla nutrizione

6 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Nel corso di “SkinLongevity”, magazine televisivo dell’agenzia Italpress, Antonino Di Pietro intervista Mariucca Bucci, responsabile del Dipartimento di NutriDermatologia dell’ISPLAD. Il ruolo della nutrizione per la salute della pelle uno degli argomenti al centro del colloquio.

sat/gsl