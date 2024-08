La Salute Vien Mangiando – Affrontare il disagio dei pasti fuori casa

23 Agosto 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Mangiare fuori casa può portare ad ansia e stress in quanto si alterano dei rituali. Individuare la causa è il modo migliore per affrontare il problema. A parlarne è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata de La Salute Vien Mangiando.

fsc/mrv