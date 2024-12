La Salute Vien Mangiando – Una frittatina agli asparagi

27 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Rosanna Lambertucci nella nuova puntata de La Salute Vien Mangiando propone la ricetta di una saporita frittatina al profumo di asparagi. Un piatto sano, facile da digerire e molto saporito.

