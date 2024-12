Lagalla “Palermo ha segnato un nuovo rapporto con il mare”

10 Dicembre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Palermo ha segnato un nuovo rapporto con il mare e un’integrazione sempre più completa tra autorità cittadina e autorità portuale, in un quadro complessivo di rigenerazione sia portuale sia urbana: ci sono ottime prospettive di collaborazione per il completamento e il miglioramento del waterfront di Palermo”. Così il sindaco Roberto Lagalla, al Palermo Marina Yachting, a margine dell’incontro “Noi, il Mediterraneo… 12 mesi all’anno”. xd8/vbo/gtr