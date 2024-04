L’arrivo di Mattarella in Costa d’Avorio

2 Aprile 2024

​ ABIDJAN (COSTA D’AVORIO) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Abidjan, per la sua visita ufficiale nella Repubblica della Costa d’Avorio

Domani mattina il capo dello Stato incontrerà, al Palazzo Presidenziale di Abidjan, il presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara. Dopo la cerimonia di benvenuto e gli onori militari, i due presidenti avranno un colloquio cui seguiranno dichiarazioni alla stampa.

sat (fonte video: Quirinale)