L’educazione sessuale arriva nelle scuole superiori di Milano

8 Maggio 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – L’educazione affettiva e sessuale arriva negli istituti superiori di Milano con dei corsi ad hoc. E’ quanto prevede “A luci accese”, programma messo a punto dal Comune e da Reckitt Benckiser Healthcare, con Durex Italia, presentato a Palazzo Marino. Il capoluogo lombardo sarà una delle prime città italiane ad allinearsi agli standard europei in materia.

