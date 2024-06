L’energia di E.ON arriva a Monza, inaugurato un nuovo sportello

3 Giugno 2024

​ MONZA (ITALPRESS) – L’energia di E.ON arriva a Monza. Inaugurato in via Cavallotti 11 un nuovo Punto, dove operatori esperti potranno supportare i consumatori nel rendere più efficienti i loro consumi e guidarli nella scelta di soluzioni adatte alle diverse esigenze. Un sostegno ai propri clienti e ai nuovi utenti della provincia di Monza Brianza nel loro percorso di ingresso nel mercato libero.

