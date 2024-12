Leoni “Nuova Renault 5 100% elettrica, iconica e retrofuturista”

12 Dicembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “La Renault 5 è il simbolo della grande trasformazione che il gruppo Renault sta facendo in questi anni. È il simbolo perché è una vettura iconica: tutti abbiamo nella mente la vecchia Renault 5, la Supercinque, con nove milioni di esemplari venduti dal 1972 fino agli anni Novanta. Un veicolo iconico che viene reinventato in forma retrofuturista: riprende lo stile della vecchia Renault 5 ma lo reinventa secondo lo stile attuale. Così Carlo Leoni, Direttore Comunicazione Gruppo Renault, oggi a Milano, in occasione delle prove stampa locali di Renault R5 E-Tech Electric. “E poi c’è il cuore tecnologico della vettura: cento per cento elettrica, super equipaggiata con software, tecnologie. È una vettura che deve essere assolutamente provata perché ha delle grandi caratteristiche di guida e dà grande piacere guidarla”, ha aggiunto Leoni.

