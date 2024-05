9 Maggio 2024

​ PARMA (ITALPRESS) – L’export trascina l’agroalimentare parmense, con una crescita del 61% rispetto al periodo pre-Covid, all’interno di un settore che secondo i dati Istat più aggiornati registra un fatturato annuo superiore agli 8,2 miliardi di euro, ovvero il 36% dell’intera produzione industriale della città. Sono i principali numeri emersi durante il convegno “L’agroalimentare parmense: risultati economici e iniziative delle diverse filiere per la valorizzazione del territorio” organizzato a Cibus dalla Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy. All’interno della Fondazione, sono racchiuse 6 filiere di eccellenze presenti sul territorio, tra cui Parmigiano Reggiano.

