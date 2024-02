Lombardia, Fontana “Su smog nessuna strumentalizzazione”

Febbraio 22, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Non bisogna cercare soltanto di essere strumentali nell’evidenziare le notizie negative”. Lo ha dichiarato il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Palazzo Lombardia, a proposito dell’emergenza smog. “Oggi abbiamo visto che la nostra economia funziona, che i nostri cittadini possono godere di un’economia che dà ricchezza a tutti, e questo comporta anche delle conseguenze. Siamo tutti convinti della necessità di adeguare i nostri parametri a ulteriori miglioramenti, siamo convinti della necessità di riuscire ad ottenere un’aria pulita. L’alternativa sarebbe quella di chiudere le aziende, gli allevamenti e di impedire alla gente di scaldarsi e questo non è fattibile. Quindi credo che, invece di polemizzare, dovremmo insieme costruire un percorso virtuoso” ha aggiunto.

