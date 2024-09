Lucca, maxi sequestro di sigarette elettroniche

26 Settembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno individuato un magazzino all’interno del quale era stato creato un vero e proprio deposito illegale di prodotti da fumo, essendo stoccati al proprio interno milioni di pezzi tra sigarette elettroniche, cartine e filtri, pronti per essere immessi in commercio. Sono stati sequestrati 50 milioni di sigarette elettroniche e prodotti accessori al fumo, Denunciate due persone.

