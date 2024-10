Lupi “Ruolo fondamentale dei porti siciliani per l’eolico offshore”

25 Ottobre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – "Crediamo che i porti siciliani possano svolgere un ruolo fondamentale perché l'eolico offshore, non è solamente una modalità che possa consentire di diversificare il mix energetico nazionale e un obiettivo per raggiungere i target europei e globali, ma è anche un'opportunità per creare sviluppo, posti di lavoro, occupazione". Così Luca Lupi, segretario generale Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, a margine dell'incontro "Offshore Wind Revolution", al Marina Convention Center di Palermo. "I porti della Regione Siciliana, quindi, in sinergia insieme al privati possono dare un contributo essenziale per creare nuove opportunità, puntare alla transizione energetica e portare sviluppo nelle filiere produttive e logistiche", aggiunge. Sull'attuale stato dell'arte Lupi sottolinea: "Partiamo da una buona basa. La Regione ha avuto un'iniziativa proattiva, sono stati realizzati numerosi impianti rinnovabili che hanno permesso alla Regione Siciliana di essere all'avanguardia a livello nazionale. Partendo da questa base, lavorando in sinergia sotto l'egida della Regione, mettendo i porti siciliani insieme, credo che possano essere raggiunti i target necessari per passare dalle autorizzazioni alla realizzazione".