Madre Terra – 22 aprile: Cerimonia di premiazione Obiettivo Terra 2025

19 Aprile 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Cerimonia di premiazione del concorso fotografico nazionale “Obiettivo Terra” 2025, martedì 22 aprile, ore 15:00, Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini (via IV Novembre, 119/A), sede della Città metropolitana di Roma Capitale e in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione UniVerde. Come da tradizione, l’evento celebra la Giornata Mondiale della Madre Terra. La 16a edizione del contest è promossa da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana con la main partnership di Haiki+, l’event partner Comset e con la digital partnership di Bluarancio.

